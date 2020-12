Nba, Harden si allena coi Rockets, ma il suo futuro è un rebus (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'assenza di James Harden ai primi allenamenti dei Rockets ha naturalmente moltiplicato le voci di una sua possibile, e forse imminente, trade. Ma nemmeno il suo rientro nei ranghi è servito a ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'assenza di Jamesai primimenti deiha naturalmente moltiplicato le voci di una sua possibile, e forse imminente, trade. Ma nemmeno il suo rientro nei ranghi è servito a ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_NBA: #Nba, #Harden si allena coi #Rockets, ma il suo futuro è un rebus - UgoBaroni : RT @Gazzetta_NBA: Caso #Harden, diviso tra #Houston e #Brooklyn: i Rockets fremono, i Nets aspettano. Le ultime #Nba - Gazzetta_NBA : #Nba, #Harden si allena coi #Rockets, ma il suo futuro è un rebus - rprat75 : Non solo Harden: in Milkshake con @dchinellato abbiamo parlato anche di altri tre 'nomi' che potrebbero non finire… - rockets_italia : James Harden è tornato al Toyota Center di Houston per effettuare i test necessari previsti dal nuovo protocollo NB… -