Destiny 2 arriva su PS5 e Xbos Series X/S con l'aggiornamento gratuito (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bungie ha lanciato le versioni di Destiny 2 per console next-gen Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5: si tratta di un aggiornamento gratuito per i giocatori di Destiny 2. Le nuove console permetteranno ai fan di Destiny di giocare con una risoluzione in 4K e 60 frame al secondo (Xbox Series S avrà una risoluzione di 1080p e 60 fps). Ecco il comunicato ufficiale. Inoltre, coloro che desiderano mettere alla prova le proprie abilità nel Crogiulo con le console next-gen, possono scegliere di impostare la modalità PvP per eccellenza a 120 fps su Xbox Series X e PlayStation 5. I giocatori su Xbox One e PlayStation 4 potranno continuare a divertirsi con i propri amici che usano le versioni next-gen, poiché i possessori di ...

Destiny 2: ritornano le Prove di Osiride

Dopo una pausa più lunga del previsto, Bungie annuncia il ritorno delle Prove di Osiride, attività notissima ai guardiani di Destiny 2. Ecco le novità.

