Docente viene sospeso perché impartisce lezioni private ai propri alunni, sanzione corretta? Ecco cosa hanno detto i giudici (Di sabato 5 dicembre 2020) Per la Cassazione è illegittima la sanzione della sospensione di un giorno dall'insegnamento, comminata in capo alla Docente che ha impartito lezioni private ai propri alunni, poiché il massimo applicabile consiste nella censura.

Il docente curricolare è assente: è giusto che a sostituirlo sia il docente di sostegno?

Prefestivi, personale ATA costretto a "bruciare" le ferie

Non tutti i dipendenti pubblici pare sono uguali. Una delle questioni che avallerebbe questa differenza di trattamento è quella ad esempio delle chiusure nei prefestivi. Con il corpo docente che non è ...

I docenti alla Regione: "Fate tornare in classe i ragazzi delle medie"

Cresce il malessere, nella scuola ripiombata in gran parte in lockdown. Ed ecco che se da un lato ci sono docenti che si mostrano sempre più insofferenti nei confronti della «dad» per i ragazzi delle ...

