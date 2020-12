Si può andare alla Messa di Natale 2020? A che ora è? Zona rossa, arancione e gialla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha parlato ai cittadini nella serata di giovedì 3 dicembre, spiegando le disposizioni del nuovo Dpcm che avrà validità fino a gennaio. Tante sono le polemiche per quanto riguarda gli spostamenti nelle festività, soprattutto a Natale e a Capodanno, date in cui non sarà possibile muoversi tra comuni. Tra i vari temi in ballo non possono mancare le messe, in particolare quella di Natale, vissuta con grande interesse dagli italiani. Una tradizione che non verrà certo spezzata dal nuovo Dpcm. Tuttavia ci sono nuove disposizioni e regole. Cosa succede per la Messa di Natale in Zona rossa, arancione e gialla? Ci sono regole differenti? Il coprifuoco è confermato alle ore 22:00 dunque le messe dovranno cominciare prima di mezzanotte. ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha parlato ai cittadini nella serata di giovedì 3 dicembre, spiegando le disposizioni del nuovo Dpcm che avrà validità fino a gennaio. Tante sono le polemiche per quanto riguarda gli spostamenti nelle festività, soprattutto ae a Capodanno, date in cui non sarà possibile muoversi tra comuni. Tra i vari temi in ballo non possono mancare le messe, in particolare quella di, vissuta con grande interesse dagli italiani. Una tradizione che non verrà certo spezzata dal nuovo Dpcm. Tuttavia ci sono nuove disposizioni e regole. Cosa succede per ladiine gi? Ci sono regole differenti? Il coprifuoco è confermato alle ore 22:00 dunque le messe dovranno cominciare prima di mezzanotte. ...

