La Tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi Uno Mattina ci dà la sveglia La coppia Giandotti-Frittella funziona Lo storico format Rai fa il 16% di share

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Unoè una delle trasmissioni storiche che più identifica il servizio pubblico. Nato a metà degli anni ‘80 e condotto nella prima edizione da Piero Badaloni ed Elisabetta Gardini, questo contenitore televisivo rappresenta fin dagli albori il tentativo della Rai di offrire un servizio inivo anche al foltissimo pubblico delle casalinghe, degli anziani o comunque delle persone che per diverse ragioni non lavorano necessariamente durante lata, ma in altri momenti della giornata. Unonon è stata solo una trasmissione pioniera – sulla falsariga degli esperimenti dei grandi network americani come Abc, Cbs e Nbc, in cui i contenitori mattutini hanno sempre avuto una grande rilevanza, oppure al “coetaneo” di Unonel Regno Unito, This Morning – ma è stata anche una nave ...