Aiuto! Arrivano gli ospiti | la quarta edizione da stasera su La5

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L'arte del ricevere torna in TV con Andrea Castrignano e lo chef Roberto Di Pinto: da oggi in seconda serata le nuove quattro puntate su La5!pergli, il fortunato docureality che vede protagonista l'interior designer Andrea Castrignano nell'originale veste di anfitrione e "maestro di casa" dasu La5. Dopo aver festeggiato lo scorso giugno il decennale di "Cambio casa, cambio vita!" (leader indiscusso dei programmi tivù dedicati al restyling domestico), Castrignano torna dunque su La5 con quattro nuove puntate - in onda ogni venerdì in seconda serata - per scoprire come realizzare l'accoglienza perfetta non solo dal punto di vista dell'arredo e della mise en place, ma anche della cucina. Anche quest'anno ad affiancare Castrignano sarà lo ...