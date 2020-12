Regionalismo per la scuola? Azzolina | “No | creerebbe diseguaglianze”

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La ministraspiega perché ildifferenziato per la, chiesto da Lombardia e Veneto,diseguaglianze. Complessità e criticità. Sono questi i due elementi che impedirebbero di avviare undifferenziato nell’ambito della. Lo ha spiegato la ministra dell’Istruzione Lucia, in Commissione per le Questioni regionali alla Camera dei Deputati, rispondendo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.