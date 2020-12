L’Italia dei delatori: la campionessa disabile Bebe Vio denunciata da anonimi per una bevuta dopo le 18 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Multata su denuncia anonima, per la grave colpa di aver bevuto una bibita oltre l’orario concesso dal lockdown. Nella giornata internazionale dedicata alla disabilità, viene fuori la spiacevole disavventura che ha visto protagonista la campionessa simbolo di tante battaglie, Bebe Vio. La campionessa paraolimpica è stata multata perché trovata in un locale di Mogliano Veneto, dove vive con la famiglia, in compagnia di alcuni suoi amici dopo le 18. Secondo il quotidiano locale la Tribuna di Treviso, Bebe Vio era con alcuni amici al banco di un locale che, come prevedono gli ultimi dpcm, deve essere chiuso al pubblico dopo le 18. Sulla base di segnalazioni anonimi, nel bar sono arrivati i carabinieri, che hanno chiuso il locale e multato la campionessa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Multata su denuncia anonima, per la grave colpa di aver bevuto una bibita oltre l’orario concesso dal lockdown. Nella giornata internazionale dedicata alla disabilità, viene fuori la spiacevole disavventura che ha visto protagonista lasimbolo di tante battaglie,Vio. Laparaolimpica è stata multata perché trovata in un locale di Mogliano Veneto, dove vive con la famiglia, in compagnia di alcuni suoi amicile 18. Secondo il quotidiano locale la Tribuna di Treviso,Vio era con alcuni amici al banco di un locale che, come prevedono gli ultimi dpcm, deve essere chiuso al pubblicole 18. Sulla base di segnalazioni, nel bar sono arrivati i carabinieri, che hanno chiuso il locale e multato la...

