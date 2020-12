FIFA 21: Pitch Notes – Come passare da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S (Di giovedì 3 dicembre 2020) Con il lancio di FIFA 21 su PlayStation 5 e Xbox Series XS ormai alle porte, EA Sport ha divulgato un nuovo Pitch Notes per fornire maggiori informazioni in vista del passaggio alle console di nuova generazione. In questo approfondimento vengono elencate una serie di domande frequenti che chiariscono varie problematiche. Probabilmente la più importante ed inaspettata è la possibilità di effettuare il passaggio dalla copia fisica ad una copia digitale durante la migrazione alla Next Gen. Non meno importanti sono le domande dedicate al trasferimento dei progressi ottenuti in game, alle classifiche e gli eventi condivisi tra le piattaforme Current Gen e le piattaforme di nuova generazione. Di seguito riportiamo il Pitch Notes completo. Cos’è il ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 3 dicembre 2020) Con il lancio di21 su PlayStation 5 eXS ormai alle porte, EA Sport ha divulgato un nuovoper fornire maggiori informazioni in vista del passaggio alle console di nuova generazione. In questo approfondimento vengono elencate una serie di domande frequenti che chiariscono varie problematiche. Probabilmente la più importante ed inaspettata è la possibilità di effettuare il passaggio dalla copia fisica ad una copia digitale durante la migrazione alla Next Gen. Non meno importanti sono le domande dedicate al trasferimento dei progressi ottenuti in game, alle classifiche e gli eventi condivisi tra le piattaforme Current Gen e le piattaforme di nuova generazione. Di seguito riportiamo ilcompleto. Cos’è il ...

ultimateteamit : *LEGGERE ATTENTAMENTE* #FIFA21 #FUT #FUT21 Pitch Notes - Come passare da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Pitch Notes Approfondimento Patch 1.09 - Modifiche Fase Difensiva IA e Intercettazioni -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Pitch FIFA 21 | Pitch Notes Approfondimento Patch 1 09 – Modifiche Fase Difensiva IA e Intercettazioni Zazoom Blog