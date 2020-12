Allarme a Napoli, Scampia: boom di positivi nei campi rom (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono 95 i positivi su 370 tamponi. Un bilancio che ha costretto la Regione a creare una zona rossa nel cuore del quartiere napoletano Foto © PixabayNovantacinque persone positive su 370 tamponi eseguiti. Questo il bilancio dello screening eseguito dalla Asl Napoli 1 nel campo rom di Scampia. Un agglomerato di abitazioni di fortuna dove vivono centinaia di persone, inclusi anziani, donne e bambini. Di fatto, uno dei primissimi test a tappeto eseguiti dal personale sanitario in un luogo simile, fin qui quasi inaccessibili. E, di conseguenza, senza una vera e propria mappatura di eventuali contagiati fra gli appartenenti a questa etnia. Un’operazione importante quella eseguita dalla Asl napoletana, che ha permesso di ottenere risultati di prima mano e, soprattutto, di limitare un incremento nella ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono 95 isu 370 tamponi. Un bilancio che ha costretto la Regione a creare una zona rossa nel cuore del quartiere napoletano Foto © PixabayNovantacinque persone positive su 370 tamponi eseguiti. Questo il bilancio dello screening eseguito dalla Asl1 nel campo rom di. Un agglomerato di abitazioni di fortuna dove vivono centinaia di persone, inclusi anziani, donne e bambini. Di fatto, uno dei primissimi test a tappeto eseguiti dal personale sanitario in un luogo simile, fin qui quasi inaccessibili. E, di conseguenza, senza una vera e propria mappatura di eventuali contagiati fra gli appartenenti a questa etnia. Un’operazione importante quella eseguita dalla Asl napoletana, che ha permesso di ottenere risultati di prima mano e, soprattutto, di limitare un incremento nella ...

