‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 1/12/20 (Di martedì 1 dicembre 2020) Ma vi rendete conto della puntata che è andata in onda oggi e che io devo trovare le parole per commentare? Ma che roba è stata? Ma che volete che vi racconti? Ma si può passare un’ora e un quarto a parlare di Gemma, Biagio, Maria e Sabina? Ma poi non si è MAI arrivati a un punto, un’ora a chiacchierare, starnazzare e sbraitare ma alla fine a che conclusione siamo giunti? Le prove di questa presunta conoscenza pregressa tra Maria Tona e Sabina Ricci non sono mai state tirate fuori, la talpa che avrebbe spifferato il tutto alla Galgani è rimasta sottoterra e non ha avuto le palle di esporsi, Biagio Di Maro continuava a ripetere a chiunque che ‘Non sei credibilA, non sei credibilA, non sei credibilA‘ e io davvero non mi capacito di come abbia potuto cestinare un’ora della mia esistenza assistendo a tutto ciò. Sia ben chiaro, Sabina e Maria non convincono manco me, mai ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 dicembre 2020) Ma vi rendete conto dellache è andata in onda oggi e che io devo trovare le parole per commentare? Ma che roba è stata? Ma che volete che vi racconti? Ma si può passare un’ora e un quarto a parlare di Gemma, Biagio, Maria e Sabina? Ma poi non si è MAI arrivati a un punto, un’ora a chiacchierare, starnazzare e sbraitare ma alla fine a che conclusione siamo giunti? Le prove di questa presunta conoscenza pregressa tra Maria Tona e Sabina Ricci non sono mai state tirate fuori, la talpa che avrebbe spifferato il tutto alla Galgani è rimasta sottoterra e non ha avuto le palle di esporsi, Biagio Di Maro continuava a ripetere a chiunque che ‘Non sei credibilA, non sei credibilA, non sei credibilA‘ e io davvero non mi capacito di come abbia potuto cestinare un’ora della mia esistenza assistendo a tutto ciò. Sia ben chiaro, Sabina e Maria non convincono manco me, mai ...

