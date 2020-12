“Chissà se il Napoli vincerà mai uno scudetto”, la surreale telecronaca di Veltroni di Argentina-Inghilterra (Di martedì 1 dicembre 2020) Che fosse tutto un gioco, era evidente fin dalle premesse: trasmettere Argentina-Inghilterra – QUELLA Argentina-Inghilterra – come se fosse in diretta dal 1986. Con la telecronaca live affidata a Riccardo Cucchi e Walter Veltroni che fingono di essere lì, simulando ironicamente trasporto ed emozioni come se non venissero dal 2020. Un divertissement. Ma anche un’operazione a tratti esilarante. Veltroni ad un certo punto s’è lanciato nella predizione della Var, giocando spesso sul surreale: “Chissà se Maradona, coi suoi piedi leggeri, prima o poi vincerà uno scudetto a Napoli…” Cose così. Sui social, l’iniziativa di La7 è stata un successone, per così dire. Soprattutto, al netto delle ovvie critiche che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Che fosse tutto un gioco, era evidente fin dalle premesse: trasmettere– QUELLA– come se fosse in diretta dal 1986. Con lalive affidata a Riccardo Cucchi e Walterche fingono di essere lì, simulando ironicamente trasporto ed emozioni come se non venissero dal 2020. Un divertissement. Ma anche un’operazione a tratti esilarante.ad un certo punto s’è lanciato nella predizione della Var, giocando spesso sulse Maradona, coi suoi piedi leggeri, prima o poiuno scudetto a…” Cose così. Sui social, l’iniziativa di La7 è stata un successone, per così dire. Soprattutto, al netto delle ovvie critiche che ...

napolista : “Chissà se il Napoli vincerà mai uno scudetto”, la surreale telecronaca di Veltroni di Argentina-Inghilterra Su La… - PaoloRecepit1 : Figuracce&figurine ??-Infelice uscita di Cabrini su Maradona&Juve. Brutta replica di Ferlajno su Napoli&Pessotto.(S… - InfoMenghi : RT @caporix: Chissà che sta succedendo adesso a Napoli? Niente Walter non sta succedendo niente sono passati 34 anni. #ArgentinaInghilterra - InfoMenghi : RT @caporix: 'chissà che Maradona non consenta al Napoli di vincere uno scudetto' Veltroni dixit #ArgentinaInghilterra - caporix : Chissà che sta succedendo adesso a Napoli? Niente Walter non sta succedendo niente sono passati 34 anni. #ArgentinaInghilterra -

Ultime Notizie dalla rete : “Chissà Napoli Ivana Fava, il marito Nino Creazzo indagato per 'ndragheta: "Sono con lo Stato" Corriere della Sera