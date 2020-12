La magia della Prima della Scala approda su Rai1. L’AD Salini: “Entreremo nelle case degli italiani che vorranno seguirci per vivere un’emozione irripetibile” (Di lunedì 30 novembre 2020) “Entreremo nelle case degli italiani che vorranno seguirci e vivremo insieme a loro un’emozione unica e irripetibile. Questa è la magia della Prima della Scala che questo momento, per quanto incerto e difficile, non può e non deve spegnere. La nostra presenza qui oggi è simbolo di un’Italia che vuole credere, tanto più ora, nella Cultura“. Così l’Amministratore Delegato Rai Fabrizio Salini, nella conferenza stampa del Teatro alla Scala per la presentazione dell’evento che – il 7 dicembre, su Rai1 – ne aprirà la stagione.“Ritengo l’evento di oggi – ha detto ancora ... Leggi su domanipress (Di lunedì 30 novembre 2020)chee vivremo insieme a lorounica e irripetibile. Questa è lache questo momento, per quanto incerto e difficile, non può e non deve spegnere. La nostra presenza qui oggi è simbolo di un’Italia che vuole credere, tanto più ora, nella Cultura“. Così l’Amministratore Delegato Rai Fabrizio, nella conferenza stampa del Teatro allaper la presentazione dell’evento che – il 7 dicembre, su– ne aprirà la stagione.“Ritengo l’evento di oggi – ha detto ancora ...

sscalciobari : Hai reso possibile ciò che per molti era inimmaginabile, scherzato con le leggi della fisica, disegnato dribbling i… - zazoomblog : La magia della Prima della Scala approda su Rai1. L’AD Salini: “Entreremo nelle case degli italiani che vorranno se… - Marcell78351788 : RT @Capass8Emanuela: La magia della notte, è quella sensazione di avere nel cuore una persona speciale, potergli dire buona notte #MrWrong… - ApriGli_Occhi : RT @GarauSilvana: @ApriGli_Occhi La magia della casa caduta dal cielo a sua insaputa... - vikientofu : Se vabbè ciao, non vi meritate uno dei vertici del triangolo della magia bianca (risata malefica in sottofondo) -

Ultime Notizie dalla rete : magia della La magia della Prima della Scala approda su Rai1. L’AD Salini: “Entreremo nelle case degli italiani che vorranno seguirci per vivere un’emozione irripetibile” Domani Press Serie B: Entella-Spal 0-1, Di Francesco lancia gli estensi in zona promozione

CHIAVARI - Prosegue il momento magico della Spal. A Chiavari centra il 5° successo di fila in serie B a spese dell'Entella (0-1) e aggancia al 2° posto Lecce e Empoli. Comprese le due sfide in Coppa ...

Entella-Spal 0-1, Di Francesco lancia gli estensi

Grazie a un gol dell'attaccante in avvio di ripresa, gli uomini di Marino centrano il quinto successo di fila e agganciano al secondo posto Lecce ed ...

CHIAVARI - Prosegue il momento magico della Spal. A Chiavari centra il 5° successo di fila in serie B a spese dell'Entella (0-1) e aggancia al 2° posto Lecce e Empoli. Comprese le due sfide in Coppa ...Grazie a un gol dell'attaccante in avvio di ripresa, gli uomini di Marino centrano il quinto successo di fila e agganciano al secondo posto Lecce ed ...