In Italia la patrimoniale resta un miraggio. L’economista Roventini: «L’opposizione del M5s? Anche loro vittime del tabù» (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono poche le parole in grado di scatenare bufere nei partiti come “patrimoniale“. Come ogni volta che viene pronunciata, Anche stavolta l’ipotesi di un’imposta sui redditi elevati proposta dall’emendamento alla Manovra da Leu e alcuni parlamentari del Partito Democratico – tra cui Matteo Orfini, Chiara Gribaudo, Giuditta Pini, Fausto Raciti e Luca Rizzo Nervo – ha suscitato le reazioni immediate di maggioranza e opposizione. Se da un lato i firmatari propongono la cancellazione dell’Imu (la tassa sulla casa), dall’altro ipotizzano un’aliquota progressiva (dallo 0,2% al 2%) sui patrimoni a partire dai 500 mila euro fino agli oltre 50 milioni. Il Movimento 5 Stelle, il Pd e Italia Viva si sono affrettati a sconfessare i firmatari, mentre dai banchi del centrodestra si è gridato all’eresia. E così, mentre tutto l’Occidente dibatte ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono poche le parole in grado di scatenare bufere nei partiti come ““. Come ogni volta che viene pronunciata,stavolta l’ipotesi di un’imposta sui redditi elevati proposta dall’emendamento alla Manovra da Leu e alcuni parlamentari del Partito Democratico – tra cui Matteo Orfini, Chiara Gribaudo, Giuditta Pini, Fausto Raciti e Luca Rizzo Nervo – ha suscitato le reazioni immediate di maggioranza e opposizione. Se da un lato i firmatari propongono la cancellazione dell’Imu (la tassa sulla casa), dall’altro ipotizzano un’aliquota progressiva (dallo 0,2% al 2%) sui patrimoni a partire dai 500 mila euro fino agli oltre 50 milioni. Il Movimento 5 Stelle, il Pd eViva si sono affrettati a sconfessare i firmatari, mentre dai banchi del centrodestra si è gridato all’eresia. E così, mentre tutto l’Occidente dibatte ...

dellorco85 : Ma seriamente vi scandalizzate per un'eventuale imposta aggiuntiva del 2% sui patrimoni oltre i 50 milioni di euro… - Antonio_Tajani : Hanno tirato giù la maschera. La Sinistra al governo vuole introdurre nella manovra una nuova #patrimoniale. Ecco p… - Agenzia_Ansa : 'La #patrimoniale? Un suicidio', il no di #M5s e Italia Viva #ANSA - ElettraDeLor : RT @martafana: Apriti cielo, in Italia qualcuno - con tutta calma - ha pensato di proporre una tassazione dello 0,2% sui patrimoni superior… - filipnet : @marattin Ho letto e ho una domanda: Ma chi sposta i soldi all’estero o fa investimenti all’estero non paga già una… -