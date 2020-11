LIVE Francia-Italia 29-5, Autumn Nations Cup in DIRETTA: punto di bonus offensivo per i transalpini (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65? Si torna in 15 contro 15, rientra Trulla. 64? Jalibert manca la trasformazione da posizione defilata. 63? Francia-Italia 29-5. Thomas schiaccia in meta dopo una lunga cavalcata. punto di bonus offensivo per i francesi. 62? Francia-Italia 24-5. Jalibert trasforma da posizione complicata 61? Francia-Italia 22-5. Il capitano Serin sfonda dopo un gran lavoro di spinta 59? Continua a spingere la Francia, che guadagna una touche sui 5 metri Italiani. 56? Francia-Italia 17-5. Jalibert trasforma comodamente da distanza ridotta e posizione centrale. 55? ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? Si torna in 15 contro 15, rientra Trulla. 64? Jalibert manca la trasformazione da posizione defilata. 63?29-5. Thomas schiaccia in meta dopo una lunga cavalcata.diper i francesi. 62?24-5. Jalibert trasforma da posizione complicata 61?22-5. Il capitano Serin sfonda dopo un gran lavoro di spinta 59? Continua a spingere la, che guadagna una touche sui 5 metrini. 56?17-5. Jalibert trasforma comodamente da distanza ridotta e posizione centrale. 55? ...

zazoomblog : LIVE Francia-Italia 10-5 Autumn Nations Cup in DIRETTA: Danty punisce gli azzurri - #Francia-Italia #Autumn… - zazoomblog : LIVE Francia-Italia 3-0 Autumn Nation Cup in DIRETTA: Jalibert porta subito in vantaggio i padroni di casa -… - Rugbymeet : Autumn Nations Cup: primo tempo che si chiude 10-5 per la Francia. Azzurri in meta con Canna, poi sorpasso dei Blue… - OA_Sport : LIVE Francia-Italia, Autumn Nation Cup in DIRETTA: transalpini rimaneggiati, gli azzurri ci credono! - live_tostream : Ore 21, sul nostro canale Twitch, con la prima Live Reaction! Un Francia-Italia tutto da vivere! Non mancate...… -