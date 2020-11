Covid-19, oltre tremila guariti in tre giorni: cala ancora il totale dei positivi (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoancora in calo i nuovi contagiati al Covid nel Casertano, mentre prosegue il trend positivo di guariti: oggi sono 778 (oltre tremila negli ultimi tre giorni), a fronte di 554 nuove positività, con una percentuale del 20% dei test risultati positivi (2748 i tamponi processati nelle ultime 24 ore). cala dunque, per il quinto giorno di fila, il numero delle persone attualmente positive, che scende a quota 15061. Il report giornaliero dell’Asl di Caserta certifica anche l’aumento del conto dei decessi: sono tre, per un totale di 272 persone morte causa Coronavirus da inizio pandemia. Sorvegliate speciali le due principali città della provincia, ovvero il capoluogo Caserta e Aversa, dove i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoin calo i nuovi contagiati alnel Casertano, mentre prosegue il trend positivo di: oggi sono 778 (negli ultimi tre), a fronte di 554 nuovetà, con una percentuale del 20% dei test risultati(2748 i tamponi processati nelle ultime 24 ore).dunque, per il quinto giorno di fila, il numero delle persone attualmente positive, che scende a quota 15061. Il report giornaliero dell’Asl di Caserta certifica anche l’aumento del conto dei decessi: sono tre, per undi 272 persone morte causa Coronavirus da inizio pandemia. Sorvegliate speciali le due principali città della provincia, ovvero il capoluogo Caserta e Aversa, dove i ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 29mila contagi e 822 decessi. Il rapporto fra casi positivi e tamponi al 12,4% #ANSA - MSF_ITALIA : #COVID19 in #Siria nordoccidentale Da luglio i casi continuano ad aumentare. In tutto il pase sono oltre 7.500… - Antonio_Tajani : Dal 7 novembre, in piena emergenza #Covid, la #Calabria è senza commissario alla Sanità. 20 gg di vuoto e a rimette… - Intersos : ??In un tempo che appare sospeso a causa della #pandemia, il mondo sta andando comunque avanti. Nell'articolo gli ag… - CosenzaChannel : Crollo dei ricavi ben oltre la soglia psicologica del 50 per cento. Ogni mese di #lockdown costa al sistema economi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Il Covid oltre il Covid: l'eredità che lascia nel fisico di chi guarisce La Repubblica Infortuni sul lavoro da Covid-19: salite a 1.012 le denunce in regione

Elena Del Giudice / UDINE Sono salite a 1.012 le denunce di infortunio sul lavoro da Covid 19 depositate all’Inail e provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Il dato, fornito dallo stesso Istituto, è ag ...

Coronavirus, la mappa del contagio in Abruzzo: all'Aquila 1.500 casi in 27 giorni

L'AQUILA - È di nuovo Pescara la località abruzzese con più nuovi casi di coronavirus: sono 43 i contagi recenti in base a quanto riportato dal bollettino ...

Elena Del Giudice / UDINE Sono salite a 1.012 le denunce di infortunio sul lavoro da Covid 19 depositate all’Inail e provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Il dato, fornito dallo stesso Istituto, è ag ...L'AQUILA - È di nuovo Pescara la località abruzzese con più nuovi casi di coronavirus: sono 43 i contagi recenti in base a quanto riportato dal bollettino ...