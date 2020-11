Calcio femminile, Sara Gama potrebbe essere la prima vice-presidente donna dell’Assocalciatori (Di venerdì 27 novembre 2020) Lunedì 30 novembre potrebbe materializzarsi qualcosa di storico per l’asset politico del Calcio. Sara Gama, infatti, potrebbe essere la prima vice-presidente donna nella storia dell’Associazione italiana calciatori. La carica dovrebbe essere confermata nel giorno citato, nel quale ci Saranno le elezioni dell’AIC, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Un qualcosa di molto significativo, visto che Gama (capitana della Juventus e della Nazionale di Calcio femminile) ha da sempre incarnato la lotta del movimento delle donne del “Pallone” contro la ghettizzazione e la discriminazione di genere in una realtà che ancora oggi ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Lunedì 30 novembrematerializzarsi qualcosa di storico per l’asset politico del, infatti,lanella storia dell’Associazione italiana calciatori. La carica dovrebbeconfermata nel giorno citato, nel quale cinno le elezioni dell’AIC, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Un qualcosa di molto significativo, visto che(capitana della Juventus e della Nazionale di) ha da sempre incarnato la lotta del movimento delle donne del “Pallone” contro la ghettizzazione e la discriminazione di genere in una realtà che ancora oggi ...

