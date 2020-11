La spesa sexy a Detto Fatto sulla RAI: Bianca Guaccero affronta la polemica (Di giovedì 26 novembre 2020) Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto dove sono stati mostrati i consigli per una "spesa sexy", dice la sua sulla spinosa questione. Leggi su comingsoon (Di giovedì 26 novembre 2020), conduttrice didove sono stati mostrati i consigli per una "", dice la suaspinosa questione.

Supernova_06 : RT @lauraboldrini: Su #Rai2 va in onda il peggiore sessismo. Il servizio pubblico trasmette il tutorial per le donne su come fare la spesa… - sandokav : RT @lauraboldrini: Su #Rai2 va in onda il peggiore sessismo. Il servizio pubblico trasmette il tutorial per le donne su come fare la spesa… - BeatriceBella16 : RT @rtl1025: ?? E' stato sospeso il programma #DettoFatto dopo il caso del tutorial per fare la spesa in modo sexy. La decisione è stata pre… - EliTredici : RT @CinziaVanPelt: Dopo il tutorial (di merda) per essere sexy quando fai la spesa ho deciso di indossare le mie scarpe più seducenti e and… - CinziaVanPelt : Dopo il tutorial (di merda) per essere sexy quando fai la spesa ho deciso di indossare le mie scarpe più seducenti… -