Slalom parallelo maschile Lech 2020 in tv | canale | orario e come vederlo in streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il programma dellodi, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. Gli uomini, che quest’anno hanno gareggiato solo a Soelden più di un mese fa, scendono in pista in Austria con il nuovo format del. C’è attesa per vedere chi arriva più in forma all’evento. La gara è in programma venerdì 27 novembre, con le qualificazioni alle ore 10 e le finali alle 17:50, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.