«La guerra in Etiopia potrebbe far esplodere l'intero Corno d'Africa» (Di martedì 24 novembre 2020) Per capire gli sviluppi della guerra in Etiopia, Panorama ha intervistato Lino Bordin. Per 28 anni funzionario Onu, ha appena pubblicato per Sandro Teti editore il libro Il signore gentile in cui narra la sua lunga campagna d'Africa. «Non possiamo chiudere gli occhi dicendo che è l'ennesima guerra in Africa. Se non lo fermiamo, il conflitto in Etiopia sarà presto anche un problema nostro». Lino Bordin, 20 anni di esperienza in Africa come funzionario Onu, è molto preoccupato per gli sviluppi della guerra scoppiata nel Corno d'Africa 20 giorni fa. Nato a Pianiga, provincia di Venezia, ha lavorato per 28 anni all'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite. E ha da poco pubblicato ...

