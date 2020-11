Inter, nel mirino ci sarebbe Luis Alberto: lo spagnolo potrebbe lasciare la Lazio (Di martedì 24 novembre 2020) Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il patron biancoceleste, Claudio Lotito , avrebbe voluto metterlo fuori rosa, mentre il club manager, Angelo Peruzzi , ha voluto mediare ... Leggi su it.blastingnews (Di martedì 24 novembre 2020) Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il patron biancoceleste, Claudio Lotito , avrebbe voluto metterlo fuori rosa, mentre il club manager, Angelo Peruzzi , ha voluto mediare ...

Inter : ?? | SONDAGGIO Buongiorno #InterFans! Chi è stato il migliore di #InterTorino secondo voi? Votatelo nel nostro sondaggio ?? - Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo, granata in vantaggio in virtù della rete di Zaza nel recupero... #InterTorino…

L’Inter attende il Real Madrid a Milano per l’attesa sfida di Champions League. Ai nerazzurri occorre fare punti e contro il Real è importante farli, Conte lo sa: “Non abbiamo scampo ...

Orvieto. “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, le iniziative

In occasione del 25 Novembre 2020 “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il comune di Orvieto illuminerà di rosso la facciata ...

