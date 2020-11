"A Crotone l'alluvione ha provocato danni ingentissimi"

Leggi su agi

(Di martedì 24 novembre 2020) AGI - “Sono state ore difficili per la città di. Ma tutti sono stati in prima linea per fronteggiare una emergenza che è stata comunque devastante per la città, che per fortuna non ha registrato vittime ma purtroppo. Ho rappresentato innanzitutto questo al ministro Francesco Boccia ed al capo della protezione civile Angelo Borrelli”. L'ha dichiarato il sindaco di, Vincenzo Voce, a conclusione dell'incontro di oggi in prefettura col ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, e il capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, per fare il punto sulla situazione in cui versa la città dopo la devastanteche si è abbattuta tra sabato e domenica sul territorio. “La città ha risposto da subito all'emergenza attraverso la sinergia con la ...