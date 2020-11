Scuole, l’allarme degli anestesisti: “Aprirle ora è rischiosissimo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindacato dei medici di anestesia e rianimazione tuona contro l’eventuale riapertura delle Scuole: “Aprirle ora è rischiosissimo“. “In questo momento ipotizzare di riaprire le Scuole è un discorso che non può essere fatto se non collegandolo a quello dei trasporti pubblici locali che non mi sembra sia stato risolto “. Lo spiega all’Adnkronos, Alessandro Vergallo, presidente nazionale Aaroi-Emac, il sindacato dei medici di anestesia e rianimazione. “In questa fase – chiarisce Vergallo – cullarsi su un iniziale appiattimento della curva sarebbe un errore madornale. Cerchiamo di imparare la lezione dell’estate quando aver 50 pazienti Covid in terapia intensiva ha fatto pensare che si potesse avere una deregulation totale“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindacato dei medici di anestesia e rianimazione tuona contro l’eventuale riapertura delleora è rischiosissimo“. “In questo momento ipotizzare di riaprire leè un discorso che non può essere fatto se non collegandolo a quello dei trasporti pubblici locali che non mi sembra sia stato risolto “. Lo spiega all’Adnkronos, Alessandro Vergallo, presidente nazionale Aaroi-Emac, il sindacato dei medici di anestesia e rianimazione. “In questa fase – chiarisce Vergallo – cullarsi su un iniziale appiattimento della curva sarebbe un errore madornale. Cerchiamo di imparare la lezione dell’estate quando aver 50 pazienti Covid in terapia intensiva ha fatto pensare che si potesse avere una deregulation totale“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

