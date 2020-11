«Ero stufo di stare chiuso in quella stanza»: l’uomo nel COVID Hospital che si va a fare una passeggiata (Di lunedì 23 novembre 2020) Succede a Venaria: un uomo in isolamento fiduciario in un COVID Hospital esce e si va a fare una passeggiata come se niente fosse. Il 22enne è stato denunciato Pur essendo sottoposto a isolamento fiduciario, in quanto positivo al Coronavirus, un uomo è stato rintracciato dai carabinieri mentre andava a spasso per le vie di Venaria, nell’hinterland torinese. Ad avvertire i militari dell’Arma che il paziente si era allontanato senza autorizzazione è stato il personale locale COVID Hospital. Quando l’uomo è stato fermato, ai carabinieri ha detto che si era semplicemente stancato di stare rinchiuso in una stanza. «Me ne sono andato perché ero stufo di stare chiuso in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Succede a Venaria: un uomo in isolamento fiduciario in unesce e si va aunacome se niente fosse. Il 22enne è stato denunciato Pur essendo sottoposto a isolamento fiduciario, in quanto positivo al Coronavirus, un uomo è stato rintracciato dai carabinieri mentre andava a spasso per le vie di Venaria, nell’hinterland torinese. Ad avvertire i militari dell’Arma che il paziente si era allontanato senza autorizzazione è stato il personale locale. Quandoè stato fermato, ai carabinieri ha detto che si era semplicemente stancato dirinin una. «Me ne sono andato perché erodiin ...

