Alberto Tomba a valanga contro Conte: "Piste di sci chiuse, ma ci ha mai fatto caso?". Una follia: la migliore risposta possibile (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche Alberto Tomba è intervenuto “a valanga” sul governo presieduto da Giuseppe Conte, che sembra essere intenzionato a tenere chiuse le Piste di sci a dicembre. Gli operatori del settore temono la catastrofe economica e hanno già iniziato a protestare, spalleggiati dai presidenti di Regione: a partire da Luca Zaia, che ha parlato letteralmente di “suicidio” in caso di stagione senza sci. Il leggendario Tomba è intervenuto per dare man forte e provare a far cambiare idea al premier Conte: “Lo sci è per eccellenza sport all'aperto e individuale: in più, visto come ci si veste quando si va a sciare, non è davvero un problema di mascherine perché già ora si usano normalmente protezioni della bocca e del viso”. Inoltre il campione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Ancheè intervenuto “a” sul governo presieduto da Giuseppe, che sembra essere intenzionato a tenereledi sci a dicembre. Gli operatori del settore temono la catastrofe economica e hanno già iniziato a protestare, spalleggiati dai presidenti di Regione: a partire da Luca Zaia, che ha parlato letteralmente di “suicidio” indi stagione senza sci. Il leggendarioè intervenuto per dare man forte e provare a far cambiare idea al premier: “Lo sci è per eccellenza sport all'aperto e individuale: in più, visto come ci si veste quando si va a sciare, non è davvero un problema di mascherine perché già ora si usano normalmente protezioni della bocca e del viso”. Inoltre il campione ...

