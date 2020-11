LIVE Fortitudo-Virtus 11-8, Serie A basket in DIRETTA: +3 Effe dopo i primi cinque minuti di derby! (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-13 Correzione a canestro di Kyle Weems a rimbalzo offensivo. Si siede in panchina Adams, speriamo possa essere un nulla di grave per lui, entra in campo Milos Teodosic. Caduta scomposta di Josh Adams su un ponte involontario di Sabatini dopo il rimbalzo, staff medico della Virtus in campo. 11-11 RICCI DA TRE! Parità a 5’14” dalla prima sirena, 1-2 il conto dei falli. 11-8 2/2 Saunders, primo cambio della partita, fuori Tessitori dentro Gamble. Fallo di Tessitori su Saunders, secondo viaggio in lunetta per l’ex guardia di Cremona. 9-8 TRIPLA DI ADAMS! E’ subito un derby spettacolare, 6’31” sul cronometro del primo quarto. 9-5 Withers vola in contropiede e ne appoggia due facili. 7-5 WITHERS DA TRE! Su scarico di Sabatini. 4-5 Banks si appoggia al vetro e mette i ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-13 Correzione a canestro di Kyle Weems a rimbalzo offensivo. Si siede in panchina Adams, speriamo possa essere un nulla di grave per lui, entra in campo Milos Teodosic. Caduta scomposta di Josh Adams su un ponte involontario di Sabatiniil rimbalzo, staff medico dellain campo. 11-11 RICCI DA TRE! Parità a 5’14” dalla prima sirena, 1-2 il conto dei falli. 11-8 2/2 Saunders, primo cambio della partita, fuori Tessitori dentro Gamble. Fallo di Tessitori su Saunders, secondo viaggio in lunetta per l’ex guardia di Cremona. 9-8 TRIPLA DI ADAMS! E’ subito un derby spettacolare, 6’31” sul cronometro del primo quarto. 9-5 Withers vola in contropiede e ne appoggia due facili. 7-5 WITHERS DA TRE! Su scarico di Sabatini. 4-5 Banks si appoggia al vetro e mette i ...

Eurosport_IT : Fortitudo-Virtus: il derby di Bologna numero 109 è LIVE su Eurosport Player! #EurosportBASKET | #LBASerieA - OA_Sport : LIVE Fortitudo-Virtus, Serie A basket in DIRETTA: c’è l’atteso derby di Bologna! - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Fortitudo-Virtus Serie A basket in DIRETTA: c’è l’atteso derby di Bologna! - #Fortitudo-Virtus #Serie #basket https:… - zazoomblog : LIVE Fortitudo-Virtus Serie A basket in DIRETTA: c’è l’atteso derby di Bologna! - #Fortitudo-Virtus #Serie #basket -