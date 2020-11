"Non dai fastidio alla mafia. Sei solo un cretino". Morra delira, Salvini lo umilia: che roba è il grillino (Di sabato 21 novembre 2020) Non molla Matteo Salvini e continua a chiedere le dimissioni di Nicola Morra per le frasi vergognose nei confronti di Jole Santelli, la governatrice della Calabria ammalata di cancro e morta un mese fa. Il presidente della Commissione antimafia, grillino, sostiene di essere sotto attacco perché dà "fastidio alla mafia", accusando il centrodestra di ave strumentalizzato con un "taglia e cuci" le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Capital. Ecco il virgolettato contestato: "Era noto a tutti che la presidente della Calabria Santelli fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente c'era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev'essere responsabile delle proprie scelte: hai ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Non molla Matteoe continua a chiedere le dimissioni di Nicolaper le frasi vergognose nei confronti di Jole Santelli, la governatrice della Calabria ammalata di cancro e morta un mese fa. Il presidente della Commissione anti, sostiene di essere sotto attacco perché dà "", accusando il centrodestra di ave strumentalizzato con un "taglia e cuci" le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Capital. Ecco il virgolettato contestato: "Era noto a tutti che la presidente della Calabria Santelli fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente c'era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev'essere responsabile delle proprie scelte: hai ...

Corriere : «Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino. Per questo io non farei il primo vaccino che do… - poliziadistato : #truffeanziani in questi giorni in cui potremmo essere lontani dai nostri cari, non lasciamoli soli. Chiamiamoli, a… - ettore_licheri : Il #NextGenerationEU è per le nuove generazioni non per gli opportunismi dei regimi autocratici. Se non si troverà… - MyBabyMark5 : Ostini a giocare con i nostri sentimenti e quelli dei membri. Winwin é stato escluso dai 127 e neanche loro stessi… - fefebaraonda : RT @LockdaAun: Non comprare da Amazon. Compra dai negozianti che comprano da Amazon. Così Amazon guadagna lo stesso e tu te lo prendi in cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Non dai Como, clochard viola il coprifuoco: multa da 280 euro. «Non era a casa», ma lui il domicilio non ce l'ha Il Messaggero ASIA - Uso di mine nei conflitti, a danno dei civili: la denuncia del Landmine Report 2020

Bangkok (Agenzia Fides) - Nel periodo che va tra metà 2019 fino a ottobre 2020 l’esercito birmano e diversi "gruppi armati non statali" hanno fatto uso di mine in quattro paesi asiatici: Afghanistan, ...

Il Michigan resiste alle pressioni di Trump per ribaltare il risultato delle presidenziali

Per il Presidente la strada è sempre più in salita dopo il nulla di fatto in un vertice alla Casa Bianca. Il figlio Don jr positivo al coronavirus ...

Bangkok (Agenzia Fides) - Nel periodo che va tra metà 2019 fino a ottobre 2020 l’esercito birmano e diversi "gruppi armati non statali" hanno fatto uso di mine in quattro paesi asiatici: Afghanistan, ...Per il Presidente la strada è sempre più in salita dopo il nulla di fatto in un vertice alla Casa Bianca. Il figlio Don jr positivo al coronavirus ...