Blitz della Guardia di Finanza a Napoli, stanati i furbetti del "Bonus spesa Covid"

Napoli – Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dei controlli nei confronti dei percettori dei "Bonus spesa Covid- 19", ha scoperto che oltre 700 persone avevano ottenuto indebitamente il beneficio dichiarando di trovarsi in condizioni di difficoltà economica, ovvero di indigenza tali da non consentire nemmeno il minimale approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità. È emerso, infatti, che uno o più componenti dei nuclei familiari monitorati, a seconda dei casi, avevano ricevuto lo stipendio o una pensione, anche per cospicui importi, percepito il Reddito di Cittadinanza, indennità di disoccupazione o altre prestazioni sociali agevolate oppure alterato il proprio stato di famiglia indicando ...

