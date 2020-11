Covid-19, che cos’è la “nebbia mentale” che potrebbe colpire un guarito su venti (Di giovedì 19 novembre 2020) Il mal di testa è riportato in tutte e 6 le forme di Covid-19 individuate dagli autori (foto: elenaleonova via Getty Images)Le ricerche sugli strascichi del coronavirus e sui sintomi e disturbi che permangono per settimane o mesi dopo la guarigione – il cosiddetto long Covid – si vanno ormai accumulando. Oggi all’attenzione di vari gruppi di ricerca c’è un nuovo problema, definito dai media nei giorni scorsi come brain fog o nebbia mentale, che colpirebbe alcuni pazienti che hanno avuto il Covid-19 anche lieve. Stando a un ampio campione di dati, tratterebbe di 1 persona su 20, di età non per forza avanzata, ma spesso anche giovani. Confusione, mancanza di concentrazione, difficoltà di attenzione e di memoria sarebbero alcuni dei sintomi che persistono per settimane. Il problema è emerso in tempi molto recenti e non ci ... Leggi su wired (Di giovedì 19 novembre 2020) Il mal di testa è riportato in tutte e 6 le forme di-19 individuate dagli autori (foto: elenaleonova via Getty Images)Le ricerche sugli strascichi del coronavirus e sui sintomi e disturbi che permangono per settimane o mesi dopo la guarigione – il cosiddetto long– si vanno ormai accumulando. Oggi all’attenzione di vari gruppi di ricerca c’è un nuovo problema, definito dai media nei giorni scorsi come brain fog o nebbia mentale, chebbe alcuni pazienti che hanno avuto il-19 anche lieve. Stando a un ampio campione di dati, tratterebbe di 1 persona su 20, di età non per forza avanzata, ma spesso anche giovani. Confusione, mancanza di concentrazione, difficoltà di attenzione e di memoria sarebbero alcuni dei sintomi che persistono per settimane. Il problema è emerso in tempi molto recenti e non ci ...

