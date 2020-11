Rocca dei Rettori | Ruggiero | “Si faccia chiarezza su molte procedure bandite dalla Provincia”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Nei prossimi giorni consegnerò agli uffici delladeiuna precisa richiesta di accessi agli atti per avere i verbali di tutte le gare d’appaltonell’ultimo anno. Troppe lein affido diretto, incomprensibile la modalità di rotazione delle imprese, strane le assenze di offerte che si verificano in alcuni casi, ancora più strana la similitudine diofferte che spesso si verifica”. Così in una nota il consigliere provinciale dei democratici Giuseppe. “Inoltre – continua – sembra vigere un criterio quasi territoriale quando leggiamo che tante sono le imprese del Tammaro invitate, ad esempio, e pochissime quelle del Fortore, solo per fare un esempio. Una sorta di urna del superenalotto in cui non sappiano se ...