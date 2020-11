De Boer | «Ci vuole un passo falso dell’Italia…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

Frank de Boer, ct dell'Olanda, ha parlato in conferenza stampa della situazione del girone di Nations League. Le sue parole. «Non abbiamo la qualificazione nelle nostre mani, ma dobbiamo pensare a dare il massimo, a vincere e sperare che l'Italia scivoli. In vista dell'Europeo, dobbiamo migliorare, sebbene pesano inevitabilmente le assenze del nostro capitano Van Dijk e di De Ligt».