Alba Parietti spiega come mai va ospite dalla d’Urso anche se in passato l’ha attaccata

Leggi su biccy

(Di martedì 17 novembre 2020)è una presenza fissa nei programmi di Barbara d’Urso. La madre di Francesco Oppini è spesso nelle sfere di Live,se inha attaccato duramente i programmi di Barbarella. Nel 2017 durante un’intervista rilasciata a Tv Talk la conduttrice non riservò belle parole alla collega: “Per quanto mi riguarda i programmi della d’Urso sono lo scempio della dignità umana. Perché non sono mai sua? Non siamo per niente in buoni rapporti io e lei, perché io ho parlato molto male del suo modo di fare televisione, che io disapprovo”. Proprio in quella tvsi confrontò 1 anno e mezzo dopo in un epico faccia a faccia con Carmelita. Non arrivarono delle scuse, ma la ...