Terrorismo in Europa, il simbolo della debolezza strategica dell’occidente (Di martedì 3 novembre 2020) Terrorismo in Europa. Tre attentati di matrice islamica in meno di un mese e mezzo: l’Europa è sotto attacco. Non c’è altro modo di definire quello che sta accadendo. Il Terrorismo islamico, tramite la paura, il mezzo che meglio conosce, è tornato a spaventare le capitali europee. E a sottolineare i limiti dell’occidente nella sua struttura di difesa, nonché la mancanza di una strategia comune volta a contrastare preventivamente gli attacchi terroristici. >> Leggi anche: Attentato a Vienna, spari vicino alla sinagoga nel centro della città: 3 morti e 14 feriti Terrorismo in Europa, da Charlie Hebdo ai luoghi di culto Tutto è ripartito con le vignette di Charlie Hebdo, di nuovo. Gli stessi disegni ... Leggi su urbanpost (Di martedì 3 novembre 2020)in. Tre attentati di matrice islamica in meno di un mese e mezzo: l’è sotto attacco. Non c’è altro modo di definire quello che sta accadendo. Ilislamico, tramite la paura, il mezzo che meglio conosce, è tornato a spaventare le capitali europee. E a sottolineare i limiti dell’occidente nella sua struttura di difesa, nonché la mancanza di una strategia comune volta a contrastare preventivamente gli attacchi terroristici. >> Leggi anche: Attentato a Vienna, spari vicino alla sinagoga nel centrocittà: 3 morti e 14 feritiin, da Charlie Hebdo ai luoghi di culto Tutto è ripartito con le vignette di Charlie Hebdo, di nuovo. Gli stessi disegni ...

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo Europa Migranti e terrorismo, da Nizza un allarme per tutta l'Europa Formiche.net Quattro morti e molti feriti a Vienna. Ucciso anche il terrorista dell'Isis

Un commando in azione e un attacco multiplo in una Vienna affollata di persone alla vigilia del lockdown. La città è piombata nell'incubo del terrorismo, con una dinamica che assomiglia alla tragica n ...

Terrorismo islamico: la paura e la vergogna

Non tutto è Covid. C’è, fuori l’uscio di casa nostra, il terrorismo di matrice islamica che rialza la cresta. Dopo la Francia è stata la volta dell’Austria ad ...

