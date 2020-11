DIRETTA Torino Lazio – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 1 novembre 2020) Interessante incontro tra due squadre dagli obiettivi e classifica differenti ma che hanno avuto entrambe diverse difficoltà in questo avvio di campionato. Torino e Lazio scenderanno in campo allo stadio Grande Torino alle ore 15.00 domenica 1° novembre. Le scelte degli allenatori Sarà Verdi a fare da “spalla” al gallo Belotti, con Lukic trequartista e mediana composta da Rincon, Meité e Linetty nel ruolo delle due mezzali. Bremer e Nkoulou agiranno da centrali difensivi con Vojvoda e Rodriguez esterni bassi. Simone Inzaghi ritrova qualche giocatore importante dopo gli ultimi travagliati giorni: ritornano arruolabili Immobile, Strakosha, Lucas Leiva e Luiz Felipe che saranno comunque preservati in vista della Champions. Ancora fermi Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson, ... Leggi su giornal (Di domenica 1 novembre 2020) Interessante incontro tra due squadre dagli obiettivi e classifica differenti ma che hanno avuto entrambe diverse difficoltà in questo avvio di campionato.scenderanno in campo allo stadio Grandealle ore 15.00 domenica 1° novembre. Le scelte degli allenatori Sarà Verdi a fare da “spalla” al gallo Belotti, con Lukic trequartista e mediana composta da Rincon, Meité e Linetty nel ruolo delle due mezzali. Bremer e Nkoulou agiranno da centrali difensivi con Vojvoda e Rodriguez esterni bassi. Simone Inzaghi ritrova qualche giocatore importante dopo gli ultimi travagliati giorni: ritornano arruolabili Immobile, Strakosha, Lucas Leiva e Luiz Felipe che saranno comunque preservati in vista della Champions. Ancora fermi Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson, ...

triomedusa : Per tutti coloro che ci stanno chiedendo informazioni sul bar di Torino distrutto stanotte: domani chiameremo in di… - SSLazioOrg : RT @laziolibera: Diretta Torino-Lazio ore 15: dove vederla in tv e probabili formazioni - gazzettaGranata : Diretta Torino-Lazio ore 15: come vederla in tv e probabili formazioni #TorinoFC #FVCG #SFT - sportli26181512 : Torino-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari: Il Torino va a caccia della prima vittoria in campionato nel… - gazzettaGranata : Diretta Torino-Lazio ore 15: dove vederla in tv e probabili formazioni #TorinoFC #FVCG #SFT -