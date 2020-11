Alda D’Eusanio sbrocca con Loredana Lecciso: “Tagliatele le corde vocali” (Di lunedì 2 novembre 2020) Alda D’Eusanio ha perso la calma con Loredana Lecciso a Live Non è la d’Urso, chiedendole ripetutamente di stare zitta. Alda D’Eusanio è stata una delle opinioniste scelte da Barbara d’Urso per occupare una delle 5 sfere all’uno contro tutti della puntata di questa sera. Protagonista dello spezzone è stata però Loredana Lecciso insieme alla … L'articolo Alda D’Eusanio sbrocca con Loredana Lecciso: “Tagliatele le corde vocali” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 2 novembre 2020)D’Eusanio ha perso la calma cona Live Non è la d’Urso, chiedendole ripetutamente di stare zitta.D’Eusanio è stata una delle opinioniste scelte da Barbara d’Urso per occupare una delle 5 sfere all’uno contro tutti della puntata di questa sera. Protagonista dello spezzone è stata peròinsieme alla … L'articoloD’Eusaniocon: “Tagliatele levocali” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

_trashme_ : RT @LiveNoneladUrso: Il vostro Live sentiment parla chiaro: verde per le sorelle Lecciso e rosso per Alda D'eusanio ???? #noneladurso https:/… - Ifederik1 : RT @LiveNoneladUrso: Il vostro Live sentiment parla chiaro: verde per le sorelle Lecciso e rosso per Alda D'eusanio ???? #noneladurso https:/… - LiveNoneladUrso : Il vostro Live sentiment parla chiaro: verde per le sorelle Lecciso e rosso per Alda D'eusanio ???? #noneladurso - danielepasotti3 : RT @carmelitavenier: “Barbara la sai fare la conduttrice?” Alda D’Eusanio cancelled #noneladurso - danielepasotti3 : RT @vincycernic95: PENSANDO AI REALITY CHE SI PRIVANO DI ALDA D'EUSANIO COME OPINIONISTA MA COME FATE NON LO CAPISCO #noneladurso https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Alda D’Eusanio Mara ancora in diretta, la D'Urso no: Pomeriggio Cinque ospita Borghezio prima dell'espulsione TVblog.it