Vienna, Sonego vince ancora e vola in finale (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzo Sonego vince la semifinale dell’Atp di Vienna contro Evans e domani in finale trova Rublev, credits Helmut Fohringer, Getty ImagesLorenzo Sonego vince ancora e si qualifica per la finale dell’Atp di Vienna. Il tennista torinese, con ancora nel cuore la straordinaria impresa messa a segno ieri contro il numero uno del mondo Novak Djokovic, ha superato in due set il britannico Daniel Evans con il punteggio di 6-4; 6-4 e domani sfiderà il russo Andrej Rublev per aggiudicarsi il titolo di questo ultimo categoria 500 della stagione Vienna, Sonego impone da subito il suo gioco ad Evans Lorenzo Sonego si qualifica per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzola semidell’Atp dicontro Evans e domani introva Rublev, credits Helmut Fohringer, Getty ImagesLorenzoe si qualifica per ladell’Atp di. Il tennista torinese, connel cuore la straordinaria impresa messa a segno ieri contro il numero uno del mondo Novak Djokovic, ha superato in due set il britannico Daniel Evans con il punteggio di 6-4; 6-4 e domani sfiderà il russo Andrej Rublev per aggiudicarsi il titolo di questo ultimo categoria 500 della stagioneimpone da subito il suo gioco ad Evans Lorenzosi qualifica per la ...

Eurosport_IT : MA COSA HA FATTO LORENZO SONEGO ?!?!?!?!?!!? Sconfitto Djokovic in due set (6-2, 6-1) nell'ATP di Vienna e conquis… - ItaliaTeam_it : HA BATTUTO DJOKOVIIIIIIC! ?????????????? Uno strepitoso Lorenzo #Sonego supera Novak #Djokovic 6-2 6-1 e vola in semifi… - Coninews : LORENZOOOOOOO! ?? A Vienna Lorenzo #Sonego supera il numero 1 al mondo Novak #Djokovic 6-2 6-1 e approda in semifin… - effedandrea : #Atp Lorenzo #Sonego è ?? FINALE!!!??: bravo, solido e determinato. Lorenzo #Sonego batte #Evans 6-3 6-4: domani a Vi… - antogar78 : Lorenzo #Sonego supera anche la “tommasiana” prova del 9 e dopo #Djokovic batte anche #Evans centrando la prima fin… -