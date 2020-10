Coronavirus, ancora una vittima nel Sannio: l’annuncio del sindaco (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco dei Cavoti (Bn) – “Con grande dolore, ho da poco saputo la triste notizia del decesso di un nostro sfortunato Compaesano, recentemente ricoverato da giorni presso un nosocomio per concomitanti e gravi patologie, tra cui il maledetto e subdolo virus. Anche a nome dei componenti la Giunta, del Presidente e dei Consiglieri comunali tutti, esprimo ai Familiari ed ai Parenti sinceri e affettuosi sentimenti di profondo cordoglio”. Così il sindaco di San Marco dei Cavoti Roberto Cocca sul profilo social dell’amministrazione comunale. L'articolo Coronavirus, ancora una vittima nel Sannio: l’annuncio del sindaco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco dei Cavoti (Bn) – “Con grande dolore, ho da poco saputo la triste notizia del decesso di un nostro sfortunato Compaesano, recentemente ricoverato da giorni presso un nosocomio per concomitanti e gravi patologie, tra cui il maledetto e subdolo virus. Anche a nome dei componenti la Giunta, del Presidente e dei Consiglieri comunali tutti, esprimo ai Familiari ed ai Parenti sinceri e affettuosi sentimenti di profondo cordoglio”. Così ildi San Marco dei Cavoti Roberto Cocca sul profilo social dell’amministrazione comunale. L'articolounanel: l’annuncio delproviene da Anteprima24.it.

