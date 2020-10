Cultura: dal 1° novembre orario continuato e prolungato al MAFRA, Museo Archeologico di Francavilla di Sicilia (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articolo Cultura: dal 1° novembre orario continuato e prolungato al MAFRA, Museo Archeologico di Francavilla di Sicilia MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articolo: dal 1°aldidiMeteoWeb.

lucianonobili : Il lockdown della #cultura è una scelta profondamente sbagliata, la chiusura di #cinema e #teatri - alla quale come… - CdGherardesca : Ringrazio l'Istituto Culturale Coreano che mi ha nominato 'Ambasciatore della Cultura Coreana' in Italia. Per conos… - FratellidItalia : #Meloni: 'Dal turismo alla cultura disastro Franceschini, il peggior ministro che questi due comparti potessero ave… - Ozammot : @marco_vendrame @matildabbiati @oliver_kaufmann @CorsoGioia @nicologenisi l'Italia dal 2008 è entrata in una spiral… - g_f_ita : RT @MdCervello: Testi e opere di autori dimenticati, ormai sommersi dal mare di pubblicazioni che inondano ogni giorno il mondo dell'editor… -