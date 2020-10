Coronavirus: un agente su quattro positivo ad Aversa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo ha stabilito la questura di Caserta per consentire la sanificazione dei locali: molteplici i casi di Coronavirus registrati in commissariato. Covid, chiuso il commissariato di Aversa per troppi positivi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo ha stabilito la questura di Caserta per consentire la sanificazione dei locali: molteplici i casi diregistrati in commissariato. Covid, chiuso il commissariato diper troppi positivi su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus agente Positivo al Coronavirus un agente della polizia locale di Induno Olona e Arcisate, chiuso l'ufficio e vigili in quarantena VareseNoi.it Covid. Scontri a Palermo, ferito un cameraman. Anche a Verona petardi contro agenti

Anche a Verona petardi contro agenti Arriva in Sicilia l'onda degli scontri di piazza nelle manifestazioni anti-Dpcm. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha spiegato ieri in Senato che 'l'obi ...

Il contagio in carcere si allarga, preoccupa Terni. Passa il decreto Bonafede

Occhi puntati su Terni: a quanto risulta ad HuffPost ad oggi i detenuti che hanno contratto il coronavirus sono 68. Un caso di Covid anche tra gli agenti penitenziari. Ieri erano state accertate 60 ...

