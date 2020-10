Bolivia | consegnate credenziali presidenziali a Luis Arce

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - LA PAZ, 28 OTT - Il Tribunale supremo elettorale, Tse, dellaha consegnato oggi ae a David Choquehuanca ledi presidente e vicepresidente eletti, come risultato ...

Ultime Notizie dalla rete : Bolivia consegnate

I settori popolari della Bolivia hanno dato una nuova lezione al mondo. La vittoria schiacciante del Movimento al Socialismo-Strumento Politico per la Sovranità dei Popoli (MAS-IPSP) non lascia dubbi ...