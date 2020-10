"Fatto tutto? Bene, ora chiudi". Salvini in difesa dei condannati a morte da Conte: sei foto per annientarlo (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel mirino delle opposizioni, e di Matteo Salvini in particolare, la decisione di Giuseppe Conte, varata con l'ultimo dpcm, di chiudere bar e ristoranti alle 18 in tutta Italia. Una sorta di condanna a morte per i commercianti, tanto che in diverse città italiane ci sono state rivolte e scontri in strada. E Salvini si schiera ancora al fianco di chi sta pagando un prezzo altissimo per questa pandemia. Lo fa su Twitter, con un meme che dice più di mille analisi e di tante parole. Nell'immagine rilanciata dal leader della Lega si vede Giuseppe Conte, il quale afferma: "Metti il plexiglass; distanzia i tavoli; riduci i clienti; igienizza Bene; registra i clienti. Fatto tutto? Bene, ora chiudi". Insomma, una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel mirino delle opposizioni, e di Matteoin particolare, la decisione di Giuseppe, varata con l'ultimo dpcm, di chiudere bar e ristoranti alle 18 in tutta Italia. Una sorta di condanna aper i commercianti, tanto che in diverse città italiane ci sono state rivolte e scontri in strada. Esi schiera ancora al fianco di chi sta pagando un prezzo altissimo per questa pandemia. Lo fa su Twitter, con un meme che dice più di mille analisi e di tante parole. Nell'immagine rilanciata dal leader della Lega si vede Giuseppe, il quale afferma: "Metti il plexiglass; distanzia i tavoli; riduci i clienti; igienizza; registra i clienti., ora". Insomma, una ...

FiorellaMannoia : Finora nei teatri dove si sono esibiti, colleghi, attori e scrittori.. c'è stato un solo caso di Covid, tutto è sta… - ciropellegrino : Mi piace #CTCF ma la diretta con #DeLuca di @fabfazio su è uno schiaffo alla verità e al lavoro giornalistico fatto… - borghi_claudio : È fantastico. Visto che ha verificato di non avere i numeri in Parlamento per il MES improvvisamente tutto quello c… - stellaselenec : RT @atLaura__: Tommaso ripensando allanl vicenda Oppini: 'Signorini ha detto che Oppini ha detto qualcosa che ha fatto indignare il web. Il… - elix_tes : + di non aver abbandonato tutto, di non aver divorziato facendo ricadere tutto questo dolore su di noi, perché lei l’ha fatto per noi -

Ultime Notizie dalla rete : Fatto tutto Il dramma dei ristoranti, Barbato: "Abbiamo fatto di tutto per restare aperti, chiudiamo" AvellinoToday La Cassazione dà il via libera alla vendita delle mascherine 'di comunità'

Un errore di diritto, poiché un’opinione del genere, osserva il collegio, costituisce in un’errata qualificazione di un fatto come illecito penale. La notizia è stata riportata dall’Osservatorio dei ...

Coronavirus: il dpcm cancella anche la festa di Halloween, da Gardaland agli eventi a tema

Il decreto del governo Conte del 25 ottobre ha cancellato gli eventi in programma a Gardaland, così come tutte le feste, anche private, che dovevano tenersi sabato 31 ottobre PADOVA. Dai bambini ...

Un errore di diritto, poiché un’opinione del genere, osserva il collegio, costituisce in un’errata qualificazione di un fatto come illecito penale. La notizia è stata riportata dall’Osservatorio dei ...Il decreto del governo Conte del 25 ottobre ha cancellato gli eventi in programma a Gardaland, così come tutte le feste, anche private, che dovevano tenersi sabato 31 ottobre PADOVA. Dai bambini ...