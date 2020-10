Coppa Italia, vincono Ranieri e Mihajlovic. Ok anche la Virtus Entella (Di martedì 27 ottobre 2020) La Coppa Italia entra nel vivo, con le tre partite che si sono disputate nel pomeriggio. Si segnalano le vittorie di Samp, Bologna e Virtus Entella che nelle rispettive gare casalinghe hanno battuto Salernitana, Reggina e Pisa.I RISULTATISAMPDORIA-SALERNITANA 1-0 (9' La Gumina)BOLOGNA-REGGINA 2-0 (70' Vignato, 73' Orsolini)Entella-PISA 3-1 (35' Mancosu, 52' Colombi, 69' Sandri, 79' Cardoselli)caption id="attachment 1018763" align="alignnone" width="1080" Coppa Italia 2020/21/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) Laentra nel vivo, con le tre partite che si sono disputate nel pomeriggio. Si segnalano le vittorie di Samp, Bologna eche nelle rispettive gare casalinghe hanno battuto Salernitana, Reggina e Pisa.I RISULTATISAMPDORIA-SALERNITANA 1-0 (9' La Gumina)BOLOGNA-REGGINA 2-0 (70' Vignato, 73' Orsolini)-PISA 3-1 (35' Mancosu, 52' Colombi, 69' Sandri, 79' Cardoselli)caption id="attachment 1018763" align="alignnone" width="1080"2020/21/caption ITA Sport Press.

