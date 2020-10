Alfonso Bonafede, quel silenzio inaccettabile su Nino Di Matteo: ciò che non ci ha ancora detto (Di martedì 27 ottobre 2020) Un tema caldo, che ancora non ha una risposta, quello del capo del DAP. Un posto fondamentale, un ruolo che in Italia negli ultimi mesi ha fatto discutere e non poco. La domanda è: perché lì non c'è Nino Di Matteo? Magistrato con la M maiuscola, nonché l'uomo più scortato d'Italia. Ma Bonafede ancora non ha risposto, per quanto in realtà dica già di averlo fatto. Ma la risposta purtroppo può darcela solo lui, perché è stato proprio lui a chiamare Di Matteo chiedendogli di ricoprire quel ruolo o, in alternativa, quello di direttore generale degli affari penali (posto peraltro all'epoca già occupato, quindi teoricamente non disponibile), che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Un tema caldo, chenon ha una risposta,lo del capo del DAP. Un posto fondamentale, un ruolo che in Italia negli ultimi mesi ha fatto discutere e non poco. La domanda è: perché lì non c'èDi? Magistrato con la M maiuscola, nonché l'uomo più scortato d'Italia. Manon ha risposto, per quanto in realtà dica già di averlo fatto. Ma la risposta purtroppo può darcela solo lui, perché è stato proprio lui a chiamare Dichiedendogli di ricoprireruolo o, in alternativa,lo di direttore generale degli affari penali (posto peraltro all'epoca già occupato, quindi teoricamente non disponibile), che ...

rtl1025 : ??Il presidente Giuseppe #Conte riunirà alle 16, a quanto si apprende, i capi delegazione Dario #Franceschini, Rober… - LegaSalvini : #BONGIORNO: 'PER FAVORE, ROBERTO SPERANZA, PUÒ SPIEGARE LEI AD ALFONSO BONAFEDE CHE ESISTE LA POSTA ELETTRONICA PER… - G_A_V_76 : RT @Libero_official: Alfonso Bonafede, quel silenzio inaccettabile su Nino Di Matteo: ciò che non ci ha ancora detto - CasagrandeStef : RT @Libero_official: Alfonso Bonafede, quel silenzio inaccettabile su Nino Di Matteo: ciò che non ci ha ancora detto - PaoloCaminiti1 : Alfonso Bonafede, quel silenzio inaccettabile su Nino Di Matteo: ciò che non ci ha ancora detto -