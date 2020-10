Riaccendiamo i Fuochi su NOVE con Francesco Panella | puntate e streaming

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 26 ottobre 2020)è un programma tv della categoria reality in onda su canalela cui prima stagione prende il via lunedì 26 gennaio 2020. Il ristoratore romano, che conosciamo bene come volto dell’emittente e protagonista di Little Big Italy, cerca di riavviare le attività di ristoranti in crisi anche per via del covid. Lo schema è un ibrido tra Cucine da Incubo con Cannavacciuolo e Spie al Ristorante. Quiinfiltrerà un esperto di cucina, che da cliente si renderà cointo della situazione per poi consultarsi con lo chef e intervenire con decisione. Chi sono i clienti infiltrati Gli esperti infiltrati della prima edizione saranno Allan Bay, giornalista e critico gastronomico del Corriere della Sera; ...