Programmi Tv 26 Ottobre 2020 | film stasera da non perdere

(Di lunedì 26 ottobre 2020)Tv su Rai 1 Su Rai 1 alle 21.25 lo ti cercherò «Due padri» Valerio (Alessandro Gassmann, 55) studia i movimenti del capo piazza di Ostia. Grazie a un gps ne segue le tracce fino all’Eur, dove l’uomo incontra due tipi loschi a bordo di una berlina scura. La targa porta Valerio all’avvocato calabrese Giuseppe La Gioia. A seguire, l’ultimo episodio «Le divise». 6.00RAINEWS24 TELEGIORNALE 6.15 RAI PARLAMENTO PUNTO EUROPA 6.45 UNO MATTINA Attualità con Monica Gian- dotti e Marco Frittella 9.50 TG1 TELEGIORNALE 9.55 STORIE ITALIANE con Eleonora Daniele 11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina con Antonella Clerici, Alfio Bottaro 13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO Talk show con Serena Bortone, in diretta da Roma 15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Visto il successo della nuova ...

GazzettinoL : Brevi di sport del 25 Ottobre Previsione Meteo Toscana Lunedì 26 Ottobre Renate-Livorno 0-2 Il Livorno torna a vinc… - Simo_Dal : Domani, martedì 27 ottobre, avrò il piacere di condurre, dalle 11, un #dibattito nell'ambito della IX #conferenza… - ArtRadiost : RadiostART | i programmi di oggi Lunedì 26 ottobre 2020 #RadiostART #Music #Podcast #Playlist #OnAir #Lunedì… - Notiziedi_it : Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 26 ottobre 2020 - PoliticaNewsNow : PALINSESTO POLITICO - I programmi Tv e Radio in onda oggi, lunedì 26 ottobre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi Ottobre

Ultima gara europea di ottobre per la Lazio, che a novembre se la vedrà due ... L'alternativa è quella di seguire la gara su Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.Venerdì 23 ottobre si è conclusa la 14ª edizione di Est Film Festival ... Almonte, direttore artistico della manifestazione, ci parla della fase di costruzione del programma e di come la pandemia ...