Azzolina fa la scaricabarile da Fazio: "Le Regioni non hanno speso i soldi per potenziare i trasporti" (Di domenica 25 ottobre 2020) "Il governo ha dato 300 milioni di euro per i trasporti. Auspico che in questo periodo si debba assolutamente intervenire in quei settori in cui ci sono delle criticità." Con queste parole il ministro della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, ha voluto polemizzare con le Regioni sulla questione trasporti. Lo ha fatto ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. "Certamente la scuola muove 9 milioni di persone tra studenti e personali è evidente a tutti che adesso ci sono delle criticità, soprattutto sui trasporti", evidenziando come è nei trasporti pubblici che avvengono i maggior contagi che nelle scuole. Sulla didattica a distanza nelle superiori al 75% ha spiegato che, "i nostri studenti della scuola secondaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) "Il governo ha dato 300 milioni di euro per i. Auspico che in questo periodo si debba assolutamente intervenire in quei settori in cui ci sono delle criticità." Con queste parole il ministro della Pubblica Istruzione, Lucia, ha voluto polemizzare con lesulla questione. Lo ha fatto ospite di Fabioa Che Tempo Che Fa. "Certamente la scuola muove 9 milioni di persone tra studenti e personali è evidente a tutti che adesso ci sono delle criticità, soprattutto sui", evidenziando come è neipubblici che avvengono i maggior contagi che nelle scuole. Sulla didattica a distanza nelle superiori al 75% ha spiegato che, "i nostri studenti della scuola secondaria ...

antonio250755 : Ed eccoci allo scaricabarile.. Io penso alle rotelle dei banchi... Ma i ca.. sono delle regioni. #azzolina #CTCF - Batman91307601 : #Dpcm (quindi il Governo di fatto) lascia margine alle regioni per misure + restrittive. Regioni lo fanno, ma al go… - SamueleBurlo : RT @HobbitLiberali: Sulle entrate scaglionate #Conte dice una cosa e la ministra Azzolina il suo contrario. E intanto continua il solito sc… - HobbitLiberali : Sulle entrate scaglionate #Conte dice una cosa e la ministra Azzolina il suo contrario. E intanto continua il solit… - savo27 : Moriremo di #Dpcm moriremo di retoriche non credibili sul #MES Moriremo sullo scaricabarile di #conte che non ha i… -

