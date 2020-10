Volley femminile, Serie A1: settima giornata. Conegliano vince, Novara batte Scandicci al tie-break (Di domenica 25 ottobre 2020) Stasera si sono giocate tre partite valide per la settima giornata della Serie A1 2020-2021 di Volley femminile. Conegliano ha travolto Monza con un perentorio 3-0 (25-16; 25-23; 25-14) e ha così infilato la sesta vittoria in campionato, confermando la propria imbattibilità. Le Pantere, trascinate dalla solita Paola Egonu (17 punti, 2 muri, 2 aces) e dalla tonica centrale olandese Robin De Kruijf (11, 2 muri) oltre che da Miriam Sylla (7), hanno regolato agevolmente le brianzole di Lise Van Hecke (11). Le Campionesse d’Italia sono volate a 18 punti e ora hanno tre lunghezze di vantaggio su Scandicci, sconfitta al tie-break da Novara. Le piemontesi si sono imposte per 3-2 (25-21; 25-17; 23-25; 23-25; 18-16) in una ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Stasera si sono giocate tre partite valide per ladellaA1 2020-2021 diha travolto Monza con un perentorio 3-0 (25-16; 25-23; 25-14) e ha così infilato la sesta vittoria in campionato, confermando la propria imbattibilità. Le Pantere, trascinate dalla solita Paola Egonu (17 punti, 2 muri, 2 aces) e dalla tonica centrale olandese Robin De Kruijf (11, 2 muri) oltre che da Miriam Sylla (7), hanno regolato agevolmente le brianzole di Lise Van Hecke (11). Le Campionesse d’Italia sono volate a 18 punti e ora hanno tre lunghezze di vantaggio su, sconfitta al tie-da. Le piemontesi si sono imposte per 3-2 (25-21; 25-17; 23-25; 23-25; 18-16) in una ...

Le pantere si impongono nettamente per 3-0 (25-16 25-23 25-14) contro la squadra di Gaspari trovando opposizione valida dalle avversarie soltanto nel secondo set ...

Diretta Scandicci Novara: streaming video Rai, orario e risultato live della partita di volley femminile di Serie A1, prevista oggi per la 7^ giornata.

