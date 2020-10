Col patto Cina-Vaticano il Papa rigetta la linea Trump e dimostra memoria (e vista) lunga (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesco tira dritto. L’accordo con Pechino è stato prolungato per altri due anni. L’oggetto dell’intesa riguarda la nomina dei vescovi, ma la sua importanza in questo particolare momento investe la scena geopolitica. La pesante interferenza del segretario di Stato americano Mike Pompeo – attuata nelle settimane scorse con l’intento propagandistico di additare il dialogo con la Cina avviato da Bergoglio come una svendita della libertà di religione dei cattolici cinesi – ha contribuito a fare ulteriore chiarezza sulla strategia dell’amministrazione Trump: intimare il veto al rinnovo dell’accordo con l’intento di coinvolgere la Santa Sede nella nuova guerra fredda contro Pechino lanciata dagli Stati Uniti. E’ esattamente quello che Francesco non vuole. Così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesco tira dritto. L’accordo con Pechino è stato proto per altri due anni. L’oggetto dell’intesa riguarda la nomina dei vescovi, ma la sua importanza in questo particolare momento investe la scena geopolitica. La pesante interferenza del segretario di Stato americano Mike Pompeo – attuata nelle settimane scorse con l’intento propagandistico di additare il dialogo con laavviato da Bergoglio come una svendita della libertà di religione dei cattolici cinesi – ha contribuito a fare ulteriore chiarezza sulla strategia dell’amministrazione: intimare il veto al rinnovo dell’accordo con l’intento di coinvolgere la Santa Sede nella nuova guerra fredda contro Pechino lanciata dagli Stati Uniti. E’ esattamente quello che Francesco non vuole. Così ...

clikservernet : Col patto Cina-Vaticano il Papa rigetta la linea Trump e dimostra memoria (e vista) lunga - Noovyis : (Col patto Cina-Vaticano il Papa rigetta la linea Trump e dimostra memoria (e vista) lunga) Playhitmusic - - bruto015 : Il farmaco #Avigan può curare il #coronavirus? La Cina stringe un patto col #Giappone. In Italia non si usa perché… - GuidoMoltedo : Il Mes? Non è il demonio, né il patto col diavolo come spiega molto bene un articolo molto chiaro e argomentato del… - Tammeo6 : Pioli come Robert Johnson: ha stretto un patto col diavolo al bivio di crossroads. -

Ultime Notizie dalla rete : Col patto Col patto Cina-Vaticano il Papa rigetta la linea Trump e dimostra memoria (e vista) lunga Il Fatto Quotidiano "Per tutelare la salute non serve la polizia"

Movida, il sindaco Muzzarelli: "Voglio fidarmi dei cittadini, ma resterò vigile. Se si sgarra troppo prenderemo dei provvedimenti" ...

Giulio Tremonti: «Vidi Berlusconi in poltrona, era quella della Thatcher»

Professore universitario a soli 27 anni, l’economista di Sondrio ha trascorso anni come ministro dell’Economia. «L’8 per mille è nato dopo una battuta sul Vaticano, che ha fatto infuriare Craxi», racc ...

Movida, il sindaco Muzzarelli: "Voglio fidarmi dei cittadini, ma resterò vigile. Se si sgarra troppo prenderemo dei provvedimenti" ...Professore universitario a soli 27 anni, l’economista di Sondrio ha trascorso anni come ministro dell’Economia. «L’8 per mille è nato dopo una battuta sul Vaticano, che ha fatto infuriare Craxi», racc ...