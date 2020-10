Pensione Ape sociale e precoci 2020: domande entro il 30 novembre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Per tutti i lavoratori che maturarono i requisiti di accesso per Ape sociale e Pensione precoci entro il 31 dicembre 2020, c’è tempo di prensentare domanda di Pensione fino al 30 novembre. La domanda da presentare è quella di verifica dei requisiti visto che la legge per queste due misure richiede che sia l’INPS a certificare, dietro presentazione di apposita domanda, che il richiedente sia in possesso dei requisiti che fanno accedere alle due prestazioni. La data del 30 novembre riguarda tutti i lavoratori che non hanno potuto presentare istanza entro il 15 luglio per Ape sociale ed entro il 1 marzo per i lavoratori precoci ma che in ogni caso vanno a ... Leggi su pensioniefisco (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Per tutti i lavoratori che maturarono i requisiti di accesso per Apeil 31 dicembre, c’è tempo di prensentare domanda difino al 30. La domanda da presentare è quella di verifica dei requisiti visto che la legge per queste due misure richiede che sia l’INPS a certificare, dietro presentazione di apposita domanda, che il richiedente sia in possesso dei requisiti che fanno accedere alle due prestazioni. La data del 30riguarda tutti i lavoratori che non hanno potuto presentare istanzail 15 luglio per Apeedil 1 marzo per i lavoratorima che in ogni caso vanno a ...

