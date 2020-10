Champions League, poker dell’Atalanta al Midtyjlland. Pari tra Inter e Monchengladbach (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Champions League, i risultati di mercoledì 21 ottobre 2020. ROMA – Champions League, i risultati di mercoledì 21 ottobre. Secondo giorno di partite della prima giornata nella competizione Internazionale. L’Atalanta è riuscita a rifilare quattro gol al Midtyjlland. 2-2, invece, tra Inter e Borussia Monchengladbach. Champions League, i risultati di mercoledì 21 ottobre Di seguito i risultati di Champions League mercoledì 21 ottobre, sfide valide per la prima giornata della competizione. (LE CLASSIFICHE) Salisburgo-Lokomotiv Mosca 2-2 (19′ Eder, 45′ Szoboszlai (S), 50′ Junozovic (S), 75′ Lisakovich)Real ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020), i risultati di mercoledì 21 ottobre 2020. ROMA –, i risultati di mercoledì 21 ottobre. Secondo giorno di partite della prima giornata nella competizionenazionale. L’Atalanta è riuscita a rifilare quattro gol al. 2-2, invece, trae Borussia, i risultati di mercoledì 21 ottobre Di seguito i risultati dimercoledì 21 ottobre, sfide valide per la prima giornata della competizione. (LE CLASSIFICHE) Salisburgo-Lokomotiv Mosca 2-2 (19′ Eder, 45′ Szoboszlai (S), 50′ Junozovic (S), 75′ Lisakovich)Real ...

